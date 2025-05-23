Пригородный поезд Сургут — Нижневартовск станет круглогодичным

Пригородный поезд №7496/6097 Сургут — Нижневартовск-1 — Сургут с 24 мая начнет курсировать круглый год, а не только в летний период, сообщили пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение принято по просьбе жителей региона. Поезд будет отправляться ежедневно из Сургута в 6:27, а со станции Нижневартовск-1 в 14:50 по местному времени.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Силинский, Почекуйка, Озеро Клюквенное, Сурмятин, Вач-Ягун, Ульт-Ягун, Чумпас, Лангепасовский, Урьевский, Мегион, Зеленый Лог и Нижневартовск-2. Стоимость проезда по полному маршруту составит 559 руб.

Напомним, в апреле СвЖД перевезла 2,6 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в апреле 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,95 млн пассажиров (рост на 1,4%), в дальнем следовании — 0,65 млн (на уровне прошлого года).

Полина Щуцкая