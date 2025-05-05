Пассажиропоток на СвЖД в апреле вырос на 1%

В апреле Свердловская железная дорога (СвЖД) перевезла 2,6 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в апреле 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пригородном сообщении было перевезено 1,95 млн пассажиров (рост на 1,4%), в дальнем следовании — 0,65 млн (на уровне прошлого года).

За январь-апрель СвЖД перевезла 9,9 млн пассажиров (рост на 1,1%). В том числе в пригородных поездах перевезено 7,2 млн пассажиров (рост на 1,1%), в поездах дальнего следования — 2,7 млн (рост на 0,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала года вырос на 1,4% и составил 2,7 млрд пасс-км.

Напомним, с января по март с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено 4,7 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая