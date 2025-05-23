Авторитетные травмы

В субботу 24 мая вечером жюри Каннского фестиваля во главе с Жюльетт Бинош назовет победителей конкурса. Его предварительные итоги подводит Елена Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма Сергея Лозницы «Два прокурора»

Фото: SBS Productions Кадр из фильма Сергея Лозницы «Два прокурора»

Фото: SBS Productions

Начало конкурса выглядело обещающим, а место лидера в нем сразу занял фильм Сергея Лозницы «Два прокурора». Он и по сей день возглавляет международный рейтинг критиков в журнале Screen International, деля эту позицию с иранской «Простой случайностью» Джафара Панахи и продолжая оставаться вполне возможным кандидатом на официальные награды. Правда, в других рейтингах другие расклады, но оба фильма крупных режиссеров, с их достоинствами и недостатками, выделяются из конкурса тем, что затрагивают самые опасные болезни современного мира и главную из них — тоталитарное подавление свободы.

К этой же категории социально-критических лент относится ретродрама «Секретный агент» бразильца Клебера Мендонсы Филью, воспроизводящая душную атмосферу времен диктатуры 1970-х годов. Ее жертвой становится главный герой (звездный бразильский актер Вагнер Моура), безуспешно пытающийся скрыться на севере страны от провластных наемных убийц. На бразильских экранах — «Полуночный ковбой», «Омен» и «Челюсти», в реальности же — на автозаправке города Ресифи лежит накрытый картоном труп, а из пасти выловленной акулы торчит волосатая мужская нога. Она еще сыграет свою роль в этом сюрреалистическом гротеске: будет нападать на геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в кустах местного парка.

К слову сказать, оторванные конечности, протезы и ампутанты стали едва ли не лейтмотивом каннского конкурса: символические отголоски войны и насилия, они возникают в фильмах «Сират», «Звук падения», «Простая случайность», да и в «Двух прокурорах» тоже.

Клебер Мендонса Филью во многом строит свою картину на собственных детских воспоминаниях. Как и Жюлия Дюкурно свою «Альфу» (см. “Ъ” от 21 мая), и Карла Симон — «Паломничество». Но это уже другой тип фильмов — менее социальных и более интровертных, особенно характерных для нового поколения женской режиссуры. Только если французская «Альфа» выполнена в кислотной гамме галлюциногенного трипа, испанское «Паломничество» выглядит вполне реалистичной историей поисков героиней своей идентичности и корней. Корни эти, как и в «Альфе», оказываются подгнившими: родители героини погибли на галисийском побережье Атлантики от наркотиков и СПИДа.

Неожиданно эта травматическая тема, отработанная еще в конце прошлого века, возможно, из-за «ремейка» в виде COVID-19 — вышла на первый план в каннском конкурсе.

Вышла, правда, не как художественное достижение. Еще один экзерсис о женском травматическом опыте представила британка Линн Рэмси в фильме «Умри, моя любовь», чья героиня впадает в послеродовой психоз. Все перечисленные активные и небесталанные женщины-режиссеры считаются «артхаусными авторитетами», за ними стоят награды больших фестивалей, завоеванные прежними лентами. Но новейшие работы Рэмси, Дюкурно и Симон оказались заметно ниже заявленной ими же планки.

Кто победит в уязвимом каннском конкурсе — до вечера субботы, 24 мая остается гадать. Потенциальным компромиссом, способным объединить жюри, многие наблюдатели считают «сумбурную комедию» норвежского режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» с участием известных артистов — Стеллана Скарсгорда, Ренате Рейнсве и Эль Фэннинг. И она по-своему вписывается в ряд фильмов об отношениях отцов-матерей и сыновей-дочерей: видимо, это главный сюжетный тренд фестиваля.

В истории про эгоцентрика-режиссера и двух его дочерей, разумеется, травмированных и склонных к паническим атакам, легко прочитываются аллюзии на главных «невротиков» мирового кино, от Бергмана до Вуди Аллена, включая и Ларса фон Триера — однофамильца и даже, кажется, дальнего родственника постановщика «Сентиментальной ценности». Впрочем, до уровня этих режиссеров фильм не поднимается. А у каннского жюри есть и другие варианты призовых решений: под занавес фестиваля показывают новые работы бельгийцев Жан-Пьера и Люка Дарденнов, иранца Саида Рустаи, а также китайца Би Ганя и американки Келли Райхардт.

Елена Плахова