Морское побережье от Новороссийска до Сочи соответствует санитарным требованиям

Состояние воды и песка Черноморского побережья от Новороссийска до границы Российской Федерации в сторону Сочи соответствует санитарным требованиям. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, отклонений и нарушений по объектам окружающей среды не обнаружено. Это касается морской воды, песка и воздуха.

Ранее результаты обследования окружающей среды были опубликованы 18 апреля. Исследования проводятся после чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей. На их благоустройство было направлено 29,9 млн руб. Курортный сбор этого года пойдет на установку видеонаблюдения. Купальный сезон в Новороссийске продлится с 1 июня до 15 сентября 2025 года.

Алена Воробьева