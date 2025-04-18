Роспотребнадзор: от Новороссийска до Сочи все побережье Черного моря чистое

Пляжи Краснодарского края и вода в море за пределами Анапы и Темрюкского района пригодны для купания, все побережье от Новороссийска до Сочи чистое и готово к курортному сезону в полном объеме Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Течения глубинной поверхности Черного моря имеют такую тенденцию, что направление их идет с востока на запад. Следовательно, ученые и эксперты не предполагают распространение загрязнения по этой части Черноморского побережья. Таким образом, эта зона считается зоной невысокого риска»,— отметила глава ведомства.

После чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, на побережье за пределами зоны ЧС было проведено более 6 тыс. исследований. Отклонений от санитарных и гигиенических норм на территории Краснодарского края от Новороссийска до Сочи нет.

Пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха. Курортный сезон здесь состоится без купания в море.

Алена Воробьева