В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей

Пляжные территории и зоны рекреации в Новороссийске готовят к открытию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Ведется обследование морского дна, береговой зоны, чтобы устранить опасные предметы, которые могут навредить отдыхающим, и восстановление инфраструктуры: благоустройство прилегающих территорий, установка дополнительных урн, обустройство пешеходных дорожек, санитарных модулей, ремонт навесов и зонтиков»,— написал господин Кравченко.

По его словам, в этом году в Южной Озереевке и на пляже Алексино будут обновлены зоны для маломобильных групп населения. Для комфортного захода в воду в зонах рекреации «Дельфин» и «Кристалл – 2» оборудуют два захода в воду.

Также три пляжные территории — «Широкая балка», «На мысе» и «Кристалл – 2» — будут оборудованы новыми раздевалками, лежаками, зонтами, инвентарем в детских и спортивных зонах. Все это приобрели за счет субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которые новороссийские пляжи получили в 2024 году.

Алена Воробьева