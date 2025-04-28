В Новороссийске откроют купальный сезон с 1 июня

Официально купальный сезон в Новороссийске откроют 1 июня. Он продлится до 15 сентября 2025 года, сообщается в соответствующем документе на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Купальный сезон в Новороссийске будет открыт с началом лета в связи с подтверждением Роспотребнадзора, что пляжи от Новороссийска до Сочи готовы к курортному сезону в полном объеме. Ранее ведомство уточнило, что побережье Черного моря за пределами Анапы и Темрюкского района чистое, пляжи Краснодарского края пригодны для купания.

В Новороссийске купаться можно будет на восьми пляжах. Это Центральный пляж, Суджукская коса, Алексино, Дюрсо, пляжи Русское море, «На мысе», а также в Широкой Балке и Южной Озереевке.

Еще 24 участка черноморского побережья и 27 пресных водоемов признаны опасными для купания. Запрет распространяется на рекреационные зоны и на побережье от села Мысхако до пляжа «Жемчужина». Для предупреждения туристов о запрете купания власти Новороссийска планируют установить до 1 июня в соответствующих местах щиты с предупреждающими знаками и надписями.

Алена Воробьева