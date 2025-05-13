На благоустройство пляжей Новороссийска направили 29,9 млн рублей

В Новороссийске на развитие пляжных территорий получено субсидий на 29,9 млн руб. Средства направлены на закупку и установку нового оборудования, а также на создание доступной среды для маломобильных граждан. Об на аппаратном совещании сообщила начальник городского управления туризма и курортов Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

С начала года Новороссийск посетили 300 тыс. человек, в течение 2025 ожидают около 1,7 млн туристов.

В 2025 году для маломобильных граждан оборудовали дополнительные спуски на пляжах «Дельфин» и «Кристалл 2». Ранее такие условия были созданы на пляжах Суджукской косы, в Мысхако, на Центральном пляже, в Широкой балке, зоне отдыха «Нептун», а также в Южной Озереевке, Дюрсо и Алексино.

Курортный сбор этого года пойдет на установку видеонаблюдения. Сейчас на этапе закупки находятся 19 камер для 5 территорий на общую сумму 6,7 млн руб. До конца 2024 года 100% пляжей будут оснащены камерами.

В этом году на территории города откроется новая зона рекреации в районе мыса Любви под названием «Адмирал». Все пользователи заключили договоры на вывоз мусора, а также с Единой диспетчерской службой об информировании о погодных условиях и чрезвычайных ситуациях. Идет работа по получению деклараций ГИМС (почти 100% территорий – получено), а также сдача проб морской воды и получению санитарных заключений.

В курортный сезон в городе будут работать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 23 туристических локации, 28 пляжей и 7 киосков по продаже экскурсий. Морская вода соответствует санитарным нормам — купальный сезон состоится. Кроме того, в Новороссийске оцифровано 61 туристический маршрут общей протяженностью 735 километров.