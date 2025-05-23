Число сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 9

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках на пути к столице. Ранее силы ПВО отразили еще 6 БПЛА. Всего число сбитых за ночь беспилотников на подлете к столице выросло до 9.

С 23:35 мск в аэропортах Москвы действуют ограничения. Временно не выпускают и не принимают авиарейсы аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

Прошлой ночью — с 21 на 22 мая — аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево приостанавливали работу. По данным Минобороны, в течение ночи на подлете к Москве сбили 35 БПЛА.