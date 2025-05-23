В Липецкой области повреждено 20 квартир после падения обломков БПЛА

На жилой дом в Ельце Липецкой области упали фрагменты сбитых БПЛА. Предварительно, повреждения получили 20 квартир. По словам губернатора Игоря Артамонова, в одной из них требуется починить крышу и окна. Сейчас режим беспилотной опасности в регионе отменен.

«Мужчину, проживавшего в наиболее пострадавшей квартире, осколки не задели. С ним все в порядке. Он временно поживет у родственников»,— написал господин Артамонов в Telegram-канале. Областное правительство поможет восстановить поврежденное здание, заверил глава региона. Пострадавшим окажут необходимую помощь.

Другой сбитый беспилотник упал в промышленной зоне Ельца, из-за чего начался пожар. Пострадали восемь человек. По последним данным, тяжелых случаев у раненых не обнаружили.