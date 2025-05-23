В пожаре после падения БПЛА в Липецкой области пострадали 8 человек

В Ельце Липецкой области после падения обломков сбитых БПЛА начался пожар в промышленной зоне, пострадали 8 человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Он также опроверг информации об утечке опасных веществ по время пожара.

Господин Артамонов добавил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома. Жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы.

Губернатор предупредил жителей о продолжающихся атаках украинских БПЛА и призвал не подходить к окнам.