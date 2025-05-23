Ввод торговых площадей в Москве вырос вдвое, но вакантных мест стало меньше

В первом квартале 2025 года объем ввода торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 79 тыс. кв. м, подсчитали в CORE.XP. Однако доля свободных площадей снизилась на 1,8 п. п., до 4,7%.

Эксперты связывают рост ввода с завершением долгостроев и открытием нескольких крупных ТЦ. По прогнозам NF Group, за год будет введено около 391,4 тыс. кв. м, но 10–20% объектов могут перенести сроки.

Снижение вакансии объясняется заполнением площадей, освобожденных после ухода иностранных брендов, российскими операторами. Малые ТЦ (10–16 тыс. кв. м) быстро заполняются за счет гибких условий аренды, тогда как крупные объекты остаются менее востребованными.

По данным CMWP, в 2025 году на рынок выйдет на 57% меньше новых брендов, чем в 2024-м, что замедлит заполняемость.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Маленькие торгцентры уводят арендаторов».