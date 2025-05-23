Маленькие торгцентры уводят арендаторов

По итогам первого квартала 2025 года объем ввода торговых площадей в Москве увеличился более чем вдвое по сравнению аналогичным периодом 2024 года. Однако это не привело к росту доли свободных площадей в торговых объектах, наоборот, она даже немного снизилась. По словам экспертов, это лишь следствие быстрой заполняемости небольших торговых центров. В это время крупноформатные объекты не пользуются таким большим спросом у арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За январь—март 2025 года объем ввода торговых центров в Москве увеличился более чем в два раза год к году, до 79 тыс. кв. м, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Похожие цифры по итогам первого квартала этого года зафиксировали в IBC Real Estate: по данным этой компании, объем нового строительства торгцентров в Москве увеличился вдвое год к году, до 69 тыс. кв. м.

Рост объясняется вводом объектов, для которых сроки неоднократно переносились, а также запуском нескольких крупных торгцентров, констатирует руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В целом за 2025 год будет введено около 391,4 тыс. кв. м торговой недвижимости, что втрое больше, чем в 2024-м, подсчитала директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Однако около 10–20% от этого объема к концу года, вероятнее всего, могут быть перенесены на следующий год.

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Несмотря на возможное рекордное увеличение объемов ввода, доля свободных площадей в торгцентрах по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 1,8 процентного пункта год к году, до 4,7%, подсчитали в CORE.XP. До конца 2025 года этот показатель, вероятнее всего, останется на текущем уровне, прогнозируют в компании.

Однако такое снижение не является индикатором восстановления спроса на торговые пространства. По словам директора отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгении Прилуцкой, высокая вакансия год назад наблюдалась из-за освобождения торговых помещений после ухода из РФ крупных международных брендов, сейчас эти площади постепенно заполнились российскими марками, что немного снизило вакансию.

Даже нарастающих объемов ввода недостаточно для повышения доли свободных площадей: новые объекты составляют относительно небольшую часть в общем объеме торговых пространств и за счет небольшого формата довольно быстро заполняются после открытия, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Средняя площадь торгового центра сейчас составляет 10–16 тыс. кв. м — таким объектам достаточно нескольких якорных арендаторов для обеспечения необходимого трафика, считает старший директор консалтинговой компании CMWP Андрей Шувалов.

Арендодатели в небольших торгцентрах охотно договариваются с операторами на гибких условиях, чтобы заполнять свои пространства, говорит Павел Люлин. Однако, обращает внимание господин Шувалов, в таких объектах отсутствуют fashion-ритейлеры, а именно за счет них создается привлекательная среда для покупок в крупноформатных торговых центрах.

Тем не менее темпы заполняемости больших торговых пространств оставляют желать лучшего. По словам Евгении Прилуцкой, новому объекту необходимо около двух лет, чтобы достичь практически полной заполняемости: сложная экономическая ситуация и рост онлайн-торговли замедляют процесс реализации площадей. Кроме того, локальные ритейлеры уже прошли период пиковой активности и сейчас начинают снижать темпы своей экспансии, поясняет Екатерина Ногай. К концу 2025 года, подсчитали в CMWP, на российский рынок выйдет на 57% меньше новых марок, чем в 2024-м, их число сократится до 22 брендов, большинство их них — российские.

София Мешкова