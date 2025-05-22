В России подорожала ржаная мука из-за сокращения посевных площадей

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил «Ъ» об увеличении цен на ржаную муку. Подорожание связано с тем, что аграрии сократили посевные площади под рожь за последние годы.

«По стоимости она еще не равна пшеничной, но они все более и более сопоставимы. Если традиционно ржаная мука была дешевле пшеничной примерно на 30%, то после предновогоднего резкого скачка разница сократилась до 15% в зависимости от региона производства хлеба»,— сказал господин Айдиев.

Вместе с тем в России сокращаются посевные площади под пшеницу. По словам аналитиков, объем площадей год к году может снизиться на 4%.

Подробнее — в интервью «Ъ» с Рустамом Айдиевым.