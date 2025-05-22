В России прогнозируют сокращение посевных площадей под пшеницу

Аналитики предсказывают, что в 2025 году продолжится снижение объема посевных площадей под пшеницу. По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, в 2025 году площади могут сократиться на 0,3 млн га год к году и составить 28,2 млн га. Как считает управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов, снижение год к году произойдет на 4%, площади составят 27,4 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько утверждает, что площади под озимой пшеницей за год сократились на 0,5 млн га. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко прогнозируют снижение посевных площадей под яровую пшеницу.

В 2024 году доля пшеницы в структуре посевных площадей России сократилась с 36,5% до 35,4% — это около 1,2 млн га. Господин Рылько считает, что это может быть следствием снижения рентабельности. Этому же могут способствовать низкие мировые цены и укрепление курса рубля.

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