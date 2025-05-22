Чернышенко заявил о готовности Анапы к сезону, несмотря на закрытие пляжей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту Владимиру Путину, что туристический сезон в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Закрытыми остаются все публичные пляжи в Анапе из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, который привел к загрязнению морской акватории и значительному ущербу экосистеме региона.

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«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района»,— сказал господин Чернышенко в ходе совещания президента с членами правительства.

Для поддержки местного бизнеса власти ввели отсрочку уплаты налогов и страховых взносов — платежи перенесены с традиционного периода с февраля по октябрь на конец 2025 года. Возможность продления этой меры на 2026 год будет рассмотрена по итогам летнего сезона.

Правительство также подготовило насыщенную событийную программу на лето: в муниципалитетах пройдут гастрономические и спортивные фестивали, экскурсии по винодельням и агротуристическим объектам. Санатории и отели с бассейнами будут работать и принимать отдыхающих. По данным Чернышенко, в регионе намечено свыше 600 мероприятий, что призвано компенсировать временные ограничения на посещение побережья.