В Большом театре завершилась церемония прощания с народным артистом Владимировым

Церемония прощания с народным артистом СССР, советским и российским танцовщиком и педагогом Юрием Владимировым прошла в Большом театре. На ней присутствовали семья, друзья и коллеги артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Из сотрудников Большого театра на церемонии присутствовали прима-балерина Светлана Захарова, балетмейстер-репетитор труппы Нина Семизорова, артистки Марина и Анна Леоновы, премьер и прима Денис Родькин и Элеонора Севенард, народные артисты СССР Борис Акимов и Михаил Лавровский.

На церемонии также зачитали траурные телеграммы от министра культуры Ольги Любимовой и вице-премьера Татьяны Голиковой. После прощания катафалк, а также близкие и коллеги Юрия Владимирова отправились на Даниловское кладбище. Там похоронят артиста.

Юрий Владимиров скончался 19 мая в возрасте 83 лет. До 1987 года он танцевал в балетной труппе Большого театра, после чего продолжил карьеру в качестве балетмейстера.

О биографии артиста — в материале «Юрий Грозный».

Екатерина Отрашкевич