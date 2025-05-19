Юрий Грозный

На 84-м году жизни скончался народный артист СССР, экс-премьер и репетитор Большого театра Юрий Владимиров. Без него невозможно представить себе золотой век столичной труппы в ее полном блеске. Экстраординарный танцовщик, образцовый Иван Грозный в одноименном балете Юрия Григоровича, он входил в знаменитый «триумвират» своего поколения: Васильев—Лавровский—Владимиров.

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Фото: Музей ГАБТ Юрий Владимиров в балете «Иван Грозный»

Фото: Музей ГАБТ

Уже некого спросить, каким образом мальчика из деревни Костерево Владимирской области, родившегося в военном 1942-м, занесло в балетное училище. Наверное — из самодеятельности, наверное — повезло. С педагогом повезло точно: Юрий Владимиров учился у Алексея Ермолаева, одержимого идеей наделить мужской танец мощью и атлетизмом. Идею он осуществлял практически: еще в 1920-е годы изобретал новые навороченные прыжки и затейливые комбинации вращений — его с полным правом можно считать отцом советского мужского танца. Сам Ермолаев рано травмировался и прыгать перестал, но свою страсть к рекордам передал ученикам. Одним из самых преданных и был Юрий Владимиров — невысокий, коренастый, мускулистый, сильный и столь же неистовый в работе, как и педагог.

Приди он в театр на десять лет раньше, может, и завяз бы на ролях сатиров, шутов и прочих гротесковых персонажей. Но Владимиров попал в Большой в оттепельном 1962-м — во время репертуарного обновления и всеобщего творческого возбуждения. Тогдашний худрук Большого Леонид Лавровский позволял ставить самим артистам — всем, кто хотел и мог, так что новые одноактные балеты появлялись как грибы после дождя.

Юрием Владимировым, обладателем тайфунного вращения и поднебесного прыжка, танцовщиком, готовым к самым рискованным экспериментам, завладели самые талантливые из новобранцев — Наталья Касаткина и Владимир Василёв.

Нашлась и столь же отважная партнерша — легкая, совершенная в технике Нина Сорокина. Эта компания в кратчайшие сроки создала первые советские современные балеты: «Геологи» (1964, про любовь и пожар в непролазной тайге) и «Весну священную» (1965). Балет Стравинского впервые поставили в СССР, и был он чудо как хорош: угловатая пластика, безумные поддержки, сумасшедше-дикие прыжки Юноши, восстающего против идолопоклонников, убивших его Избранницу.

Скоро, однако, эксперименты прекратились, балеты Касаткиной—Василёва исчезли из репертуара, и молодому солисту пришлось вписываться в текущий репертуар. На роли принцев он не годился по внешним данным, впрочем, «Щелкунчика» и Голубую птицу в «Спящей красавице» танцевал — его поднебесным прыжком грех было бы пренебречь. Но в основном числился по ведомству «современности»: танцевал в «Асели» Виноградова, в «Икаре» — дебютном балете Владимира Васильева, был страшнейшим Станционным мужиком в «Анне Карениной» Майи Плисецкой, отчаянным Спартаком у Юрия Григоровича.

Звездным часом Юрия Владимирова стал «Иван Грозный» (1975).

Балетмейстер Григорович ставил партию заглавного героя в расчете на психофизику этого исключительного во всех смыслах артиста, и за 40 лет жизни этого балета ни один Иван не смог сравниться с первым исполнителем.

Корявый и неумелый в своей всепоглощающей любви, разбитый и уничтоженный ее утратой, жалкий и кровожадный, воин и юродивый, палач и жертва — таких противоречий и такой глубины погружения в роль балетная сцена еще не знала. Его смертельно-«лежачие» двойные револьтады в каких-нибудь полутора метрах от пола, двойные содебаски под колосники, безумие его вращений не мог повторить никто.

Ролей, достойных его некондиционного дара, больше не нашлось — не считать же таковыми поручика Ржевского из комедийной «Гусарской баллады» Дмитрия Брянцева или шутника Бенедикта из проходного балета «Любовью за любовь». Но танцевал Владимиров долго — 25 лет. А перестав танцевать сам, стал репетитором в родном театре. Но учеников таких, как он сам, у него не было — с конца 1980-х премьерами становились образцовые классики. Да и балет утратил необузданность. И все же если на сцене вы вдруг увидите танцовщика, выходящего из ряда вон по самоотверженности, рискованности танца и зашкаливающему темпераменту, знайте — это наследие Юрия Владимирова.

Татьяна Кузнецова