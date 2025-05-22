Феминисток убирают из продажи

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ООО «Комплект — Подписные издания» на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России), следует из карточки дела. Поводом для разбирательств стали книги о феминизме Оливии Лэнг и Сьюзен Зонтаг. На заседании представители книжного магазина настаивали, что ответственность за содержание лежит на авторах и издателях, а не на точке продажи. Впрочем, юристы сходятся во мнении, что оспорить решение вряд ли выйдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Указанные в обвинении книги не включены в федеральный список экстремистских материалов, по которому магазин проверяет поступающую литературу. Несмотря на это, суд встал на сторону гособвинения и оштрафовал магазин на 800 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Указанные в обвинении книги не включены в федеральный список экстремистских материалов, по которому магазин проверяет поступающую литературу. Несмотря на это, суд встал на сторону гособвинения и оштрафовал магазин на 800 тыс. рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Юридическое лицо книжного магазина на Литейном проспекте, 57, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России) из-за продажи произведений феминисток Оливии Лэнг и Сьюзен Зонтаг (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Книги этих авторов силовики изъяли во время проверки «Подписных изданий» в начале апреля.

Тогда же они забрали еще несколько десятков книг для анализа на наличие запрещенной идеологии. Как стало известно позднее, в список попали произведения Сьюзен Зонтаг, Оливии Лэнг, Вальтера Беньямина, которые выпускает издательство Ad Marginem. Визит стал частью серии проверок, связанных с изъятием спорной литературы. В Москве сотрудники правоохранительных органов посетили независимый книжный «Фаланстер», в Новосибирске — «Карту мира».

Также издательства цензурируют книги с помощью черных полос, ими они закрывали те части текста, которые не соответствуют законодательству. Со скрытыми фрагментами в этом году вышел ранее неопубликованный роман Эдуарда Лимонова «Москва майская».

В «Подписных изданиях» сообщили, что на момент проверки они получили уведомление с рекомендацией изъять из продажи книги, которые содержат обсуждение «запрещенных тем», что может нарушать российское законодательство. В перечень вошли роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина и работы «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер» Дарьи Серенко (признана Минюстом РФ иностранным агентом), книга Валерия Панюшкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) о Михаиле Ходорковском (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и «Все сначала» Сергея Пархоменко (признана Минюстом РФ иностранным агентом).

В результате 30 апреля против «Подписных изданий» зарегистрировали административное дело. Книжному магазину, как следует из карточки дела, вменили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ) за продажу книг о феминизме: исследование борьбы за сексуальную свободу «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и других эссе» Сьюзен Зонтаг, которой биографы приписывают роман с фотографом Энни Лейбовиц, хотя сама писательница никогда не раскрывала статус их отношений.

Книжный «Подписные издания», основанный в 1926 году, специализируется на интеллектуальной литературе. Название магазина отсылает к советской практике предварительных заказов на книги. В ассортименте — художественная проза, издания для детей, философские, исторические и искусствоведческие книги.

Дело книжного удалось рассмотреть не сразу. Изначально его направили мировому судье, но он не имел полномочий для его рассмотрения, поэтому материалы передали в Куйбышевский районный суд, однако при изучении дела были выявлены недочеты. «Фабула изложена неполно. В протоколе указано о свидетелях и потерпевших, но данных о них нет. Некоторые копии представленных документов не заверены. Печатных изданий нет (а хотелось бы взглянуть все-таки). Таким образом, протокол с недостатками»,— объяснила решение о возврате материалов полиции глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Слушание по делу против «Подписных изданий» состоялось в Куйбышевском райсуде 21 мая. На заседании сторона защиты настаивала, что ответственность за содержание книг лежит на авторах и издателях, а не на магазине. К тому же указанные книги не включены в федеральный список экстремистских материалов, по которому магазин проверяет поступающую литературу. Тем не менее суд встал на сторону гособвинения и оштрафовал магазин на 800 тыс. рублей по протоколу о пропаганде ЛБГТ-движения (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Будут ли «Подписные издания» подавать апелляцию на решение, пока не сообщается.

В 2024 году, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», компания ООО «Комплект — Подписные издания» выступало ответчиком по двум арбитражным делам на общую сумму 9,9 млн рублей. Выручка компании за этот период составила 500,3 млн рублей, чистая прибыль — 16,5 млн рублей.

Опрошенные «Ъ-СПб» юристы сходятся во мнении, что вероятность оспорить решение суда низкая. Это возможно, по словам адвоката Дмитрия Чернокальцева, если в материалах дела вновь есть ошибки или вместо исправления нарушений был составлен новый протокол об административном правонарушении. «Будем честными перед собой: шансов немного. Эта статья появилась недавно и имеет исключительно политическую направленность. Тем не менее я считаю, что магазину нужно биться до самого конца — вплоть до подачи кассационной жалобы в Верховный суд РФ. Глядишь, к моменту обжалования общая повестка в государстве изменится и суд встанет на сторону книжного магазина»,— добавил адвокат Олег Хандожко.

Стефания Барченкова