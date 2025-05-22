Экс-главе госкомжилстройнадзора республики не удалось выйти на свободу

Бывший председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин останется под арестом. Он не смог оспорить меру пресечения в Верховном суде республики, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Как сообщал «Ъ-Уфа» 23 декабря господина Давлетшина освободили от занимаемой должности, а день спустя задержали по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). С того времени бывший глава госкомитета находится в СИЗО. В феврале Советский райсуд Уфы по ходатайству следствия продлил арест до 12 мая.

По версии следствия, Артур Давлетшин с подчиненными получил 2,5 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему

теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

В феврале были предъявлены обвинения двум строительным инспекторам и начальнику организационно-контрольного отдела госкомитета по жилищному и строительному надзору — Рамазану Кайтаеву, Леониду Гриневу и Гульназ Гаязовой. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве в их передаче (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) Начальник отдела госжилстройнадзора Алия Насырова, задержанная позднее, была отправлена под домашний арест.

Фигурантами уголовных дел по факту дачи взяток в крупном размере сотрудникам Госжилстройнадзора стали несколько представителей строительных компаний республики. Среди них, в частности, владелец строительной компании «Агидель-инвестстрой» Филюс Ишбулатов.

Майя Иванова