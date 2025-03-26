Депутат вызвал подозрение

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали владельца компании «Агидель-инвестстрой» и депутата горсовета Уфы 57-летнего Филюса Ишбулатова по подозрению в даче взятки должностному лицу. По информации пресс-службы УФСБ, господин Ишбулатов передал 50 тыс. руб. председателю госжилнадзора республики Артуру Давлетшину за ускоренное получение заключения о соответствии (ЗОС). По словам собеседников «Ъ-Уфа», о предполагаемом преступлении со стороны застройщика следствию сообщил сам господин Давлетшин, который с конца прошлого года находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня Филюсу Ишбулатову будут избирать меру пресечения

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Сегодня Филюсу Ишбулатову будут избирать меру пресечения

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Вчера управление ФСБ по Башкирии задержало владельца строительной компании «Агидель-инвестстрой» 57-летнего Филюса Ишбулатова по подозрению в даче взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ). Как сообщила «Ъ-Уфа» пресс-служба ведомства, господин Ишбулатов дал 50 тыс. руб. председателю Государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии Артуру Давлетшину «за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного им многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Уфы проектной документации». Этот документ выдается застройщикам в подтверждение, что объект возведен без нарушений.

Как отметили в УФСБ, по оперативным материалам ведомства ранее СКР по Башкирии возбудило уголовные дела в отношении представителей четырех коммерческих организаций. «В настоящее время проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию всех обстоятельств и иных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников»,— пояснили в УФСБ.

В пресс-службе управления СКР по Башкирии сообщили, что уголовное дело находится в производстве Второго отдела по расследованию особо важных дел.

Артур Давлетшин был задержан в конце декабря прошлого года, в тот же день он был уволен указом главы Башкирии (см. «Ъ-Уфа» от 26 декабря 2024 года). Экс-чиновнику инкриминируется получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщала пресс-служба управления СКР по Башкирии, с июня по сентябрь 2024 года сотрудники госжилнадзора получали взятки от представителей строительных компаний за беспрепятственное подписание заключений о соответствии объектов проектной документации. Суммы взяток составляла от 50 тыс. до 2,5 млн руб. Часть денег передавалась через начальника организационно-контрольного отдела председателю госкомитета. Так, Артур Давлетшин, как полагало следствие, получил 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

По данным информированных собеседников «Ъ-Уфа», господин Давлетшин якобы сообщил следствию фамилии 16 представителей строительной отрасли республики, которые давали ему взятки.

Филюс Ишбулатов родился в 1967 году в Стерлитамаке. Окончил Уфимский авиационный институт (ныне Уфимский институт науки и технологий), став инженером-электромехаником. По второму образованию он инженер-строитель, окончил магистратуру Самарского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Приволжский государственный университет путей сообщения). Кандидат экономических наук. С 2012 года является депутатом уфимского горсовета. Член партии «Единая Россия».

Согласно открытым данным, господин Ишбулатов является учредителем семи компаний, среди которых «Агидель-инвестстрой». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка застройщика превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 478,5 млн руб.

Компания, как указано на ее сайте, построила в Уфе жилые комплексы «Новоселов», «Белые Росы», а также возводит ЖК «Новый Фамильный», семейный квартал «Черника» и комплекс высотных домов «Грани».

Господин Ишбулатов, согласно сведениям горсовета, в 2021 году (более свежих данных нет) задекларировал доход в размере 54 млн руб. Также в распоряжении депутата были семь квартир, доля в квартире, участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом на 258,3 кв. м, 72 машиноместа и 49 нежилых помещений (в личной или долевой собственности), а также Porsche Cayenne. Супруга Филюса Ишбулатова, в свою очередь, тогда задекларировала доход в размере 793 тыс. руб. Ей принадлежали квартира, десять нежилых помещений и Lexus LX.

Сегодня после 15:00 в Советском райсуде Уфы Филюсу Ишбулатову будут избирать меру пресечения. По информации «Ъ-Уфа», следствие не будет просить суд брать подозреваемого под арест, ограничившись запретом определенных действий.

Венера Хисамова