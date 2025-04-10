Коммерсанты обвиняются в даче взяток сотрудникам Госжилстройнадзора Башкирии

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии предъявлено обвинение четверым представителям коммерческих организаций в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по Башкирии, фигурантами уголовных дел стали: 64-летний представитель ООО «Специализированный застройщик «Новоиглино», 46-летний представитель ООО «Специализированный застройщик «Титан групп», 37-летний представитель ООО «Акрос РБ» и 62-летний представитель ООО «Меги».

Как сообщила пресс-служба управления СКР, с июля по сентябрь 2024 года представители четырех компаний передали взятки в размерах от 250 тыс. до 800 тыс. руб. сотрудникам Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору «за беспрепятственное подписание положительного заключения о соответствии построенных объектов на территории республики проектной документации и другим предъявляемым законом требованиям для последующего их ввода в эксплуатацию». Посредниками при получении денег были специалисты-эксперты, полагает следствие. Взятки распределялись между несколькими сотрудниками учреждения, включая председателя комитета, отмечают в СКР.

В декабре прошлого года бывший председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин был задержан по подозрению в получении взятки. Позднее к нему присоединились еще несколько сотрудников госкомитета.

В качестве обвиняемых по фактам дачи взяток привлечены восемь представителей коммерческих организаций и один посредник, добавили в следственном управлении. Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», сотрудниками УФСБ был задержан владелец компании «Агидель-инвестстрой» и депутат горсовета Уфы Филюс Ишбулатов. Ему инкриминируется дача взятки в размере 50 тыс. руб. Артуру Давлетшину.

Олег Вахитов