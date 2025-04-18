Мэр Белгорода Демидов вступил в добровольческий отряд «Барс»

Мэр Белгорода Валентин Демидов вступил в добровольческое формирование «Барс-Белгород». Об этом он сообщил в Telegram-канале. Господин Демидов пояснил, что опыт, который он получит в подразделении, может быть полезным на рабочем месте. На службу он выходит с понедельника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Белгород сталкивается с военными угрозами на протяжении нескольких лет. Мы пережили и преодолели последствия страшных террористических атак ВСУ. Считаю, что необходимо повышать военные навыки на учебно-тренировочных полигонах, получать опыт оперативного взаимодействия внутри подразделения»,— написал мэр.

Как изменится его работа на административной должности после вступление в «Барс-Белгород» — он не пояснил.

«Барс» — добровольческие отряды, созданные в приграничных районах России для помощи военнослужащим в рамках содействия режиму контртеррористической операции. В Белгородской области участникам отряда платят по 80 тыс. руб.

Полина Мотызлевская