Урожай ягод на Кубани ожидается на уровне 2024 года

В 2025 году в Краснодарском крае ожидают урожай ягод на уровне 2024 года, когда было собрано более 1,1 тыс. т ягод. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что речь идет преимущественно о клубнике, однако отдельных цифр по тем или иным ягодам нет. Из озвученных 1,1 тыс. т 600 т – в закрытом грунте (теплицы), остальное – в открытом грунте.

«Ъ-Кубань» писал, что в регион с начала 2025 года ввезено 5 тыс. т свежей клубники, что на треть меньше объема аналогичного периода прошлого года. В 2024 году объем поставок составил 7,2 тыс. т.

Кубанские фермеры ранее прогнозировали подорожание клубники, выращенной на территории края. В апреле фермер из Славянского района Константин Бабакин отмечал, что цену сформирует рыночный спрос, но уже сейчас можно говорить о ее росте по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков