Импорт клубники на Кубань сократился на треть

В Краснодарский край с начала 2025 года ввезено 5 тыс. т свежей клубники, что на треть меньше объема аналогичного периода прошлого года. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в 2024 году объем поставок составил 7,2 тыс. т, пишет «Деловая Газета Юг».

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Падение показателей затронуло и другие категории плодоовощной продукции: за январь—апрель зафиксировано снижение импорта столового винограда на 12% — до 16,9 тыс. т.

Основные поставки ягодной продукции по-прежнему осуществляются из Турции, Египта, Индии и Узбекистана. Среди крупнейших импортеров названы компании «Эдком» и «Западные ворота».

Вячеслав Рыжков