Кубанская клубника подорожает в 2025 году

В 2025 году стоимость клубники, выращенной на Кубани, увеличится по сравнению с прошлым сезоном. Об этом kuban.aif.ru рассказал фермер из Славянского района Константин Бабакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Цену сформирует рыночный спрос, но уже сейчас можно говорить о ее росте по сравнению с прошлым годом»,— отметил производитель.

Сейчас, по его словам, на краснодарских рынках представлена в основном импортная продукция. Стоимость килограмма зарубежной клубники варьируется от 400 до 500 руб. Объем тепличного урожая местных хозяйств пока ограничен, и основными потребителями небольших партий выступают кондитерские предприятия.

Появление кубанской клубники в розничной продаже ожидалось в середине апреля, однако из-за похолодания сроки сдвинулись, поскольку низкие температуры замедлили процесс созревания ягод. По прогнозам, кубанская клубника массово появится на прилавках к началу мая.

Наталья Решетняк