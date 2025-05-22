Более 80 тысяч петербуржцев будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Единый и основной государственные экзамены в этом году будут сдавать в Санкт-Петербурге 83 тыс. человек. Тестирование пройдет в 177 школах, заявила в ходе пресс-конференции глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Для организации экзаменов задействуют около 80% учителей. Госпожа Путиловская уточнила, что из более 80 тыс. сдающих ОГЭ и ЕГЭ шесть тысяч предпримут вторую попытку.

Основной этап ЕГЭ начнется 23 мая со сдачи экзаменов по истории, литературе и химии (по выбору). Тестирование по обязательным предметам (базовая математика и русский язык) состоится 27 и 30 мая. В 2025 году чаще всего выпускники записывались на сдачу экзаменов по обществознанию, информатике, биологии, английскому языку и физике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сдавать ОГЭ лишь по двум предметам в Петербурге будут 4,7 тыс. девятиклассников.

Татьяна Титаева