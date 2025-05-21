Сдавать ОГЭ лишь по двум предметам в Петербурге будут 4,7 тыс. девятиклассников

В Петербурге ОГЭ (Основной государственный экзамен) по двум предметам, в соответствии с введенным в стране экспериментом, собираются сдавать 4,7 тыс. выпускников девятых классов. Об этом в ходе своего выступления перед Законодательным собранием (ЗакС) города рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Потехина, такие цифры практически совпали с прогнозом городских властей. По словам вице-губернатора, в Петербурге каждый год примерно 1,5 тыс. девятиклассников получают неудовлетворительные результаты по ОГЭ, из-за чего школьники вынуждены оставаться на второй год.

«Мы очень надеемся этих детей вернуть в социум, чтобы они получили профессию»,— сказала госпожа Потехина.

Ирина Потехина также напомнила, что те школьники, которые будут сдавать два экзамена вместо четырех, смогут поступить в колледж только на 19 востребованных для города профессий. Как уточнили ТАСС в комитете по образованию Петербурга, всего ОГЭ в этом году будут сдавать более 56 тыс. выпускников 9-х классов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный определился с минимальными баллами по ОГЭ для зачисления школьников в десятый класс. Документ был подготовлен в связи с изменениями общероссийских правил приема выпускников девятых классов в старшую школу и колледжи.

Подробнее об этом читайте в материале «Пропускной балл».

Дарья Астанина