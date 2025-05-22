В администрации Краснодарского края проводят обыски

Днем в четверг, 22 мая, в администрации Краснодарского края силовики проводят обыски. Об этом сообщил источник «Ъ-Кубань», знакомый с ситуацией. Другой источник в силовых структурах подтвердили факт задержания бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко.

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Официальной информации к этой минуте нет. Комментариев от властей или правоохранительных органов не поступало.

Днем накануне, 21 мая, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил Александру Нестеренко покинуть пост. Глава края заявил, что вице-губернатор не справился со своими обязанностями, допустил задержки в строительстве социальных объектов.

Вячеслав Рыжков