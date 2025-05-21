Губернатор Кубани уволил своего заместителя Александра Нестеренко

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя Александра Нестеренко. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщил источник «Ъ-Кубань» в администрации края, причиной увольнения стало то, что вице-губернатор «не справился с выполнением нацпроектов». «Губернатор жестко следит за выполнением программ, особенно – нацпроектов. И особенно – социального строительства. Кто не справляется – увольняют», – сообщил собеседник издания.

«Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов. После вчерашней ситуации с поликлиникой в Курганинске, где идет отставание от срока сдачи объекта на 8 месяцев, провел совещание по всем социальным стройкам в крае», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Вениамина Кондратьева, из 149 социальных объектов больше половины идут со значительным отставанием от графика. «С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту», – заявил глава края.

Александр Нестеренко родился 1 января 1989 года в городе Лесозаводск Приморского края. Окончил Ростовский государственный строительный университет, квалификация — инженер. В 2018 — 2020 годах занимал должность главного инспектора контрольно-счетной палаты Краснодарского края. Должность вице-губернатора занял в июле 2024 года.

Вячеслав Рыжков