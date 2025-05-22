В Каспийском море хотят продлить запрет на коммерческий вылов осетров

Росрыболовство предложило продлить запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море, заявил глава ведомства Илья Шестаков. В последнее время эта мера пролонгируется ежегодно, в частности, запрет продлен на весь 2025-й.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

«Необходимо и в дальнейшем поднимать вопрос, связанный с запретом на коммерческий вылов»,— сказал господин Шестаков на Невском международном экологическом конгрессе (цитата ТАСС).

По его словам, часть видов осетровых в Каспии уже утеряна, и сейчас «встречаются только единичные объекты». «Они уже, скорее всего, не подлежат восстановлению»,— уверен глава Росрыболовства.

Резкое сокращение численности осетровых фиксируют в Каспийском море с 1991 года. Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги — с 2005 года. Запрет на вылов осетровых был введен прикаспийскими странами в 2013 году.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В камбальных условиях».