Сергей Рябков прокомментировал слухи о новой встрече по Украине в Ватикане

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг ответил на вопрос журналистов о возможности проведения раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Ватикане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«У нас нет сегодня ничего, кроме принципиального понимания, о котором сказал президент. Мы должны подготовить эту встречу должным образом. Нет права ни на ошибку, ни тем более на неуспех этого мероприятия. А готовить ее сложно. Поэтому вначале содержательная сторона, а потом место. И сроки тем более»,— сказал он на полях 16-й международной научной конференции «Арбатовские чтения» в Институте США и Канады РАН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг также заявил, что пока Россия и Украина не согласовали дату следующего раунда прямых переговоров. Сейчас стороны работают над реализацией договоренностей, достигнутых на встрече в Стамбуле, пояснил представитель Кремля. WSJ писала, что следующая встреча российской и украинской делегаций пройдет в июне в Ватикане.

Елена Черненко