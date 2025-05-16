Никто не заявился на закупку по восстановлению нижегородской триумфальной арки

Открытый конкурс по проектированию и устройству выставочного пространства с восстановлением «Триумфальной арки» на улице Советской в Канавинском районе Нижнего Новгорода не состоялся. По окончании срока подачи заявок ни одного предложения не поступило, указано в карточке лота на сайте госзакупок 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из закупочной документации Фото: из закупочной документации

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» объявило конкурс 25 апреля. Начальная стоимость контракта составила 314,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», арка должна стать входом в музей трамваев. Останки триумфальной арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года.

Галина Шамберина