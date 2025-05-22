Бизнес нанимает «провидцев»

До $20 млн в год компенсационными пакетами предлагают ведущим исследователям в сфере искусственного интеллекта. Такие данные приводит Reuters. По информации агентства, в мире существует от нескольких десятков до тысячи таких специалистов. Компании Кремниевой долины готовы выплачивать им бонусы в $2 млн. Причем иногда для этого достаточно проработать всего год. Кто такие ИИ-визионеры? И готовы ли российские компании платить таким специалистам? Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ужин с Сергеем Брином, покер с Сэмом Альтманом и личный звонок от Илона Маска — чтобы привлечь ИИ-визионера, ведущие IT-компании готовы на многое. Процесс найма все чаще превращается в соревнование. Для отбора специалистов в сфере искусственного интеллекта корпорации используют методы анализа из спортивной индустрии. С их помощью находят нераскрытые, но перспективные таланты. Причем в приоритете кандидаты с опытом в теоретической физике, квантовых вычислениях и высшей математике. Цель — найти уникальный и нестандартный взгляд. Ведь именно такие специалисты сегодня задают направление развития технологий, подчеркивает генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Естественно, это не линейные специалисты.

Это даже не какие-то разработчики, а люди, которые понимают устройство генеративных моделей, какие проблемы у них есть, что можно и нужно улучшить, и как это сделать. Они могут дать план развития на ближайшие пять лет. Как правило, это специалисты, которые стояли у истоков каких-то крупных моделей. И сейчас очень много бывших сотрудников, вокруг которых уже собираются собственные команды. Например, тот же Илья Суцкевер или Мира Мурати, они привлекли несколько миллиардов долларов, не имея даже моделей, не имея ничего, кроме фамилий».

Россия занимает 30-е место в мире по уровню развития искусственного интеллекта. По оценке агентства «Яков и Партнеры», объем рынка составляет 40 млрд руб., а ежегодный рост — около 50%. Это превышает среднемировые темпы. Зарплаты ведущих разработчиков и архитекторов ИИ-систем в России начинаются от 400 тыс. руб. в месяц. Впрочем, вакансий с формулировкой «ИИ-визионер» на крупнейших рекрутинговых платформах “Ъ FM” не нашел.

По словам гендиректора IT-компании «А-Я эксперт» Романа Душкина, специалисты с аналогичными компетенциями могут работать на других должностях: «Я не слышал, что в России есть позиции, которые либо называются так, либо как-то подобно, или в сущностном аспекте, когда люди пытаются прозреть будущее и указать, куда развиваются технологии, что-то на пересечении футурологии и аналитики, тщательного анализа технологических трендов. Наверное, таких специалистов можно считать аналитиками, которые дают какие-то рекомендации лицам, принимающим решения».

Уже сегодня более 70% российских компаний внедряют технологии искусственного интеллекта для оптимизации внутренних процессов. Крупнейшие игроки, включая Сбербанк, «Яндекс» и VK, инвестируют в развитие пользовательских сервисов и создание собственной ИИ-инфраструктуры. При этом бюджеты на фундаментальные исследования остаются ограниченными. Чаще компании привлекают специалистов под прикладные задачи, например, для разработки продуктов на базе уже существующих языковых моделей, отмечает основатель Atsearch Crowd Recruitment Елена Морозова: «На российском рынке ограниченное количество компаний, которые имеют человеческие, финансовые и технологические ресурсы, чтобы делать самостоятельные разработки GPT-моделей в небольших командах. Здесь мы говорим скорее о найме на позицию в роли кофаундера, CTO, и в этом случае мы не говорим о зарплате, а говорим о доле компании, опционах и бонусах от продаж».

Тем не менее на российском рынке не хватает и подчиненных ИИ-визионеров. По данным опроса «Консоль.Про», дефицит IT-кадров отмечают почти 65% работодателей. Около 80% вакансий приходится на Senior и Middle-специалистов.

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Валерия Калинина