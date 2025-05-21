Инвесторы увлеклись роботами

Инвесторы вложат $100 млн в ИИ-стартап по созданию роботов-андроидов. Эксперты называют это частью глобального тренда на робототехнику, который подгоняет волна развития нейросетей. Как пишет Reuters, компания Beyond Imagination помимо гуманоидных роботов разрабатывает и сопутствующие модели искусственного интеллекта. Свои технологии учредители намерены внедрить на фабрики, фармацевтические заводы и предприятия по производству чипов. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 1999 году Рэй Курцвейл — изобретатель, футуролог и соучередитель Beyond Imagination — предсказал, что через 30 лет возможности искусственного интеллекта сравняются с человеческим мозгом. Но сейчас на фоне успехов OpenAI и других его прогнозы выглядят скорее пессимистично. Теперь ИИ разгоняет гонку на рынке роботов. За последний год эксперты вспоминают как минимум 10 стартапов, не считая таких гигантов, как Nvidia, Tesla и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). И репутация одного из основателей должна хорошо сказаться на капитализации компании Beyond Imagination, полагает управляющий партнер фонда Cats.vc Максим Чеботарев: «В Соединенных Штатах чем более известный предприниматель или ученый делает какую-то компанию, тем легче ему привлечь деньги.

Второй важный момент: на самом деле это компания не просто про роботов, а про искусственный интеллект, про модели, которые помогают понимать физический мир, потому что технологически построить робота, который будет перекладывать ящик, — задача, давно уже реализованная. Но как сделать так, чтобы этот робот понимал, что в этом физическом мире происходит и эта модель бежала у него локально? Это огромная задача. И туда не то что $100 млн, туда еще будут проинвестированы миллиарды и десятки миллиардов».

Создание прототипа робота-андроида в 2025-м уже нельзя назвать чем-то сверхъестественным. При этом практически во всех моделях используются алгоритмы нейросетей. Без них это не серьезнее домашнего робота-пылесоса. Тоже передвигается по квадратам и врезается в стены. Развитие искусственного интеллекта стало большим драйвером для отрасли, говорит основатель Alternative Technology Future Эдгар Григорян: «Искусственный интеллект позволяет ему полностью определять содержание контейнеров, расфасовывать какие-то объекты, перекладывать их по нужным полкам. Уже есть немалое количество производств, на которых используются андроиды как складские сотрудники, как грузчики, экспедиторы и иже с ними. Они не кушают, они не спят, не требовательные. Их надо просто заряжать, и они готовы заниматься производством круглосуточно 365 дней в году. Такие роботы будут окупаться в течение года».

Такое, кстати, уже практикуют на американском заводе Hyundai. Впрочем, пока о полностью автономных устройствах, которые заменят человека, речи не идет. Как и о массовом производстве: у дешевых моделей за $20-30 тыс. сильно ограничен функционал. За несколько сотен тысяч робот сможет сделать сальто. Но зачем это на заводе? Основатель роботехнической фирмы Promobot Олег Кивокурцев отмечает, что никто толком и не знает, где именно «выстрелят» металлические гуманоиды: «Из-за ограничения функционала, очень сложно найти им оптимальную задачу, которая позволила бы им осуществить массовое внедрение. Именно поэтому большинство производителей пытаются угадать, на каком же рынке будет больший спрос. Одни заявляют о том, что данные роботы будут помощниками по дому, носить пакеты. Другие компании заявляют, что их роботы будут полезны в процессе логистики. Но все существующие применения — это пока только гипотезы».

После того, как компания Beyond Imagination подтвердит оценку в $500 млн, уже через пару лет она может достаться например крупной поисковой системе или соцсети за $1-2 млрд, говорят эксперты. Вполне вероятно, что китайской — один только автопроизводитель XPeng в ближайшие 20 лет планирует вложить в роботов-андроидов почти $14 млрд.

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Анжела Гаплевская, Даниил Бабкин