FT: Telegram закончил 2024 год с прибылью $540 млн

Мессенджер Telegram в 2024 году получил прибыль $540 млн против убытка $173 млн годом ранее. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на презентацию компании для инвесторов, оказавшуюся в распоряжении издания. Сам Telegram, будучи частной компанией, не публикует финансовую отчетность. Выручка в 2024 году выросла в четыре раза, достигнув $1,4 млрд. Число ежемесячно активных пользователей мессенджера превысило 1 млрд.

Как отмечает FT, мессенджер показывает хорошие результаты, несмотря на судебные разбирательства вокруг Павла Дурова во Франции. В августе прошлого года основателя Telegram задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции. Господина Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог €5 млн.

FT пишет, что рост выручки и прибыли Telegram объясняется увеличением числа платных подписчиков, а также доходами от связей с запущенной господином Дуровым криптовалютой. Источники сообщают, что Telegram разделил рекордную прибыль между инвесторами, а затем выпустил облигации на $1,5 млрд для выкупа существующей задолженности. По данным источников FT, Telegram рассматривает возможность проведения IPO, если ситуация на рынках станет благоприятнее. Они отмечают, что препятствием для размещения может стать французское расследования, однако в компании надеются, что эта проблема будет решена уже в текущем году.

Яна Рождественская