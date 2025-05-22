Кубок Гагарина-2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Розыгрыш Кубка Гагарина-2025 стал самым посещаемым за всю историю Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба организации. 87 матчей play-off посетили 836 472 зрителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне. Тогда на матчах розыгрыша Кубка Гагарина присутствовали 751 703 болельщика. Ранее пресс-служба КХЛ сообщала, что завершившийся регулярный чемпионат также стал самым посещаемым за всю историю — 5 706 785 зрителей.

Также отмечается, что Кубок Гагарина-2025 стал самым результативным. В 87 матчах команды забили 475 голов при рекордном среднем значении 5,46 шайбы за игру.

21 апреля в пятом матче финальной серии ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Самым ценным игроком play-off был признан 38-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Подробнее о финале — в материале «Ъ» «Вот и ярославненько».