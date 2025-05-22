Уровень безработицы в России вернулся к рекордно низкому уровню

В марте 2025 года уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к показателю 2,3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналу «Эксперт». Она отметила, что особое внимание властей уделяется контролю над трудоустройством молодежи.

В феврале правительство зафиксировало небольшой скачок безработицы — она выросла до 2,4%, но уже к марту вернулась на минимальные показатели декабря 2024 года.

Для реализации потенциала молодежи утверждена программа по содействию занятости граждан младше 30 лет, добавила Голикова. Благодаря ей уровень безработицы в возрастной группе 15–29 лет удалось снизить более чем в два раза с 2020 года: с 10,7% до 5,2%.