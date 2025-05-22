Двоих сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне

Двое сотрудников посольства Израиля были застрелены вечером в среду у Еврейского музея в центре Вашингтона, сообщил телеканал CBS News. По данным властей, нападение носило целенаправленный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Двое сотрудников израильского посольства были убиты в упор, когда выходили с мероприятия в музее»,— сообщила пресс-секретарь посольства Таль Наим Коэн. По информации источников CBS News, нападавший перед стрельбой выкрикнул лозунг «Свободу Палестине». Полиция задержала подозреваемого.

Также пострадали другие сотрудники дипмиссии, находившиеся на мероприятии. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон подтвердил, что двое сотрудников посольства ранены, но официального подтверждения этому пока нет.