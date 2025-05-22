На улице Потапова из-за визита полиции сорвалась сходка стритрейсеров

Полиция Санкт-Петербурга не дала стритрейсерам продемонстрировать навыки экстремального вождения в Красногвардейском районе. Сходу на улице Потапова разогнали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Водители планировали там подрифтовать, перегородив участок проезжей части. Полиция застала выполнение опасных маневров. В отделы забрали пятерых наиболее активных участников сходки. Правоохранители составили протоколы за управление незарегистрированной машиной, за управление автомобилем с неисправностями, а также за отсутствие страховки.

Эти транспортные средства отправили на спецстоянку. Они пройдут техническую экспертизу из-за подозрений в возможной перебивке VIN-номеров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция в апреле сорвала ночную сходку стритрейсеров на Крестовском острове.

Татьяна Титаева