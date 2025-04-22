Полиция сорвала ночную сходку стритрейсеров на Крестовском острове

Полицейские в очередной раз сорвали ночную сходку стритрейсеров у «Газпром Арены», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители проверили более полусотни транспортных средств, особное внимание уделяли проверке номеров, в том числе VIN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

В итоге водители четырех автомобилей были вынуждены временно расстаться с «железными конями», их отправили на спецстоянку по подозрению на изменение номерных агрегатов. Если подозрения подтвердятся, что дрифтерам грозит уголовная ответственность по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Также на спецстоянку отправили тюнингованный Mercedes, водитель которого отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь ему грозит лишение прав. Не обошли стороной и ценителей «шумных» двигателей. На любителей нелегального апгрейда составили протоколы и напомнили о возможности снятия транспортного средства с регистрации в случае игнорирований требований полиции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз полиция разгоняла сходку стритрейсеров на Крестовском острове в декабре 2024 года. Тогда на спецстоянку забрали семь автомобилей.

Андрей Маркелов