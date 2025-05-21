Число летевших на Москву БПЛА выросло до 27

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву. Всего число уничтоженных дронов на пути к столице достигло 27. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее работу приостанавливали одни из главных столичных аэропортов — Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Воздушные гавани не выпускали и не принимали авиарейсы несколько часов, сообщили в Росавиации. По данным Минобороны, с 18:00 до 20:00 силы ПВО сбили над регионами России 37 беспилотников.