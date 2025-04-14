Пожилых включили в план

К 2030 году пожилые в РФ будут по-прежнему составлять примерно четверть всего населения, и власти намерены активнее вовлекать их как в экономическую, так и в социальную жизнь, следует из новой Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Поставленные этим документом цели охватывают разные аспекты жизни пожилых, однако ключевым можно назвать повышение продолжительности их здоровой жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Состояние здоровья пожилого населения РФ становится все более важным ресурсом для достижения национальной цели по росту продолжительности жизни, следует из текста одобренной правительством 14 апреля Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2030 года. Документ должен заменить аналогичный, рассчитанный до 2025 года. В ближайшие шесть месяцев Минтруд передаст в правительство план мер по реализации принятой стратегии. Основные нацпроекты, в рамках которых эти меры будут действовать,— «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», рассчитанные до 2030 года.

В рамках стратегии к россиянам старшего поколения отнесены люди в возрасте от 60 лет, что составляет примерно четверть населения страны, или 30 млн человек.

К 2030 году их доля останется примерно на том уже уровне, что и сейчас, благодаря постепенному повышению пенсионного возраста, стартовавшему в 2018 году. При этом на 1 тыс. мужчин старше 65 лет сейчас приходится 1,8 тыс. женщин, и в будущем такое соотношение, скорее всего, сохранится. Многие пожилые живут в одиночестве — по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, 11,8 млн (42,6%) частных домохозяйств, состоящих из одного человека,— это граждане старше трудоспособного возраста. Значительная часть из них является инвалидами — 5,3 млн человек (I группа инвалидности установлена для 0,7 млн человек, II — для 2,4 млн, III — для 2,2 млн человек).

В стратегии отмечается, что важно рассматривать пожилых как группу населения комплексно и стремиться обеспечить ей как экономическое, так и социальное благополучие.

Только в этом случае имеет смысл ожидать от нее отдачи на рынке труда, в домашнем труде домохозяйств и других активностях. Поэтому перечень целей стратегии охватывает различные направления — это увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (по итогам 2024 года — 72,8 года), рост обеспеченности геронтологическими койками до 2,7 единицы на 10 тыс. населения старше 60 лет, повсеместный охват пожилых социальными услугами. Кроме того, среди пожилых должна вырасти доля тех, кто систематически занимается спортом,— до 45%.

Отметим, что цель повышения продолжительности жизни пожилых рассматривается в рамках стратегии как важный элемент прироста продолжительности жизни всех россиян. Возрастные группы старше 60 лет, указано в документе, «определяют 39% целевого роста ожидаемой продолжительности жизни при рождении». Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что правительство исчерпало инструменты снижения смертности в молодом возрасте (об этом говорят успехи в сокращении детской смертности), с другой — что оно готово наконец перейти к более сложным и дорогим способам управления демографией. Отметим, что увеличение продолжительности здоровой жизни пожилых во всех странах требует огромных ресурсов, потому что после 50 лет большинство людей страдает от нескольких хронических заболеваний одновременно.

Анастасия Мануйлова