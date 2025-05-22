Средний чек россиян в банях и саунах вырос за год на 23%

В первом квартале 2025 года средний чек в банях и саунах России увеличился на 23% в годовом выражении, до 2,6 тыс. руб., подсчитали в проекте «Бизнес секреты». По данным «Чек Индекса», в сегменте бань, спа и термальных комплексов он достиг 4,1 тыс. руб. (+13% год к году). Общие расходы россиян на банные услуги за три месяца составили 4,6 млрд руб. (+5,5% год к году).

Рост цен связан с увеличением издержек операторов: аренды, оборудования и зарплат из-за дефицита кадров. Одновременно вырос спрос — число посещений бань и саун увеличилось на 6%. Аналитики связывают это с трендом на здоровый образ жизни: продажи товаров для бань на Wildberries выросли на 40%.

В январе—мае 2025 года в России открылось 82,6 тыс. кв. м термальных комплексов — больше, чем за весь 2024 год (70 тыс. кв. м). До 2028 года планируется запустить еще 70 объектов, что увеличит предложение до 940 тыс. кв. м.

Рентабельность таких проектов, по разным оценкам, составляет 15–50%. Однако рост конкуренции может снизить доходность. Эксперты советуют операторам развивать дополнительные услуги для сохранения прибыли.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Потребители поддали пару».