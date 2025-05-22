Потребители поддали пару

Средний чек на услуги бань и саун в России за год увеличился на 23%: повышение цен вызвано ростом издержек операторов и увеличением спроса на услуги. Рост популярности бань и саун, в свою очередь, объясняется модой среди россиян на здоровый образ жизни. Но активное строительство новых термальных комплексов может привести к росту конкуренции и снижению доходности проектов.

Средний чек при оплате услуг бань и саун в январе—марте вырос на 23% год к году, до 2,6 тыс. руб., подсчитал проект «Бизнес-секреты» на основе аналитики T-Data. В аналитическом центре «Чек Индекс» средний чек на услуги бань, саун, спа-центров и термальных комплексов по итогам января—апреля оценивают в 4,1 тыс. руб. Год к году значение выросло на 13%. По данным Росстата, в общей сложности на услуги саун, бань и душевых россияне в январе—марте потратили 4,6 млрд руб., что больше на 5,5% год к году. В Москве увеличение составило 3,1%, до 637,4 млн руб.

Партнер CMWP Марина Мережко считает, что билеты в термальные комплексы за год подорожали на 10–15%. Гендиректор УК «Термолэнд» Владимир Отекин оценивает прирост в 20%. По его словам, термальные комплексы столкнулись с увеличением расходов на аренду и оборудование. Директор по развитию Gremm Group Артем Букин говорит о «колоссальном росте затрат на фонд оплаты труда» из-за дефицита кадров и высоких ожиданий специалистов по зарплате. Еще одним фактором роста цен господин Отекин называет высокий трафик. По данным «Чек Индекса», количество трансакций россиян в банях и саунах выросло на 6% год к году.

В «Чек Индексе» связывают рост популярности бань с увеличением трат населения в секторе услуг. По данным Росстата, в общей сложности потребители в январе—марте направили на них 189,8 млрд руб. Год к году рост составил 8,2%. Вторым фактором аналитики называют популяризацию здорового образа жизни и программ восстановления здоровья. По данным Wildberries, в январе—апреле продажи в категории товаров для бань выросли на 40% год к году.

Замдиректора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева говорит, что в России сейчас действуют 64 термальных комплекса общей площадью 390 тыс. кв. м. В январе—мае этого года было сдано 82,6 тыс. кв. м из них, в то время как за весь прошлый год прирост составил 70 тыс. кв. м. Директор департамента исследований Nikoliers Татьяна Дивина отмечает, что на 2025–2028 годы к открытию заявлены 70 новых термальных комплексов. Это может привести к росту предложения до 940 тыс. кв. м. Развитию формата, по словам госпожи Киреевой, способствует увеличение внутреннего турпотока.

Марина Мережко считает, что предложение в сегменте все еще далеко от насыщения, говорить о нем можно будет лишь в случае снижения цен на услуги. Пока растущие цены обеспечивают инвесторам относительно высокие темпы окупаемости новых проектов. Госпожа Мережко считает, что для объектов в многофункциональных комплексах этот срок составляет до пяти лет.

Владимир Отекин оценивает среднюю рентабельность термального комплекса по EBITDA в 40–50%. Хотя Артем Букин считает, что доходность проектов остается на уровне 15%. Эксперт поясняет, что постоянный рост предложения приводит к увеличению конкуренции. Строительство новых проектов при текущей стоимости привлечения финансирования, по его мнению, лишено смысла. Хотя Марина Мережко считает, что повышать операционную эффективность акватермальных комплексов можно за счет добавления дополнительных услуг.

Александра Мерцалова