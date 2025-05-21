Бастрыкин: больше всего наемников в ВСУ из США, Британии, Канады и Грузии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее количество наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, приезжают из США, Великобритании, Канады и Грузии. По его словам, в отношении 902 иностранцев, подписавших контракт с украинской армией, Россия выдвинула обвинения в наемничестве.

Как уточнил Александр Бастрыкин, на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют в боях 816 граждан США, 719 граждан Канады, 694 гражданина Великобритании и 712 граждан Грузии. В числе подписавших контракт с ВСУ он также назвал граждан Франции, Финляндии, Литвы, Латвии и Австралии.

«Завершено 127 уголовных дел. По результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесены обвинительные приговоры»,— добавил председатель СКР на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

В марте российская делегация на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности заявила, что с начала боевых действий контракт с украинской армией подписали более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Там уточнили, что по состоянию на 2025 год в ВСУ находится более 2 тыс. наемников.