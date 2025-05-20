Рынок перезвонит

Окончание очередных телефонных переговоров президентов России и США вызвало бурную реакцию рынка, однако повторить показатели трехмесячной давности не удалось. В первые 15 минут после первых сообщений об их итогах индекс Московской биржи колебался в диапазоне 2860–2900 пунктов, а объем торгов составил 10 млрд руб. Инвесторов удовлетворяет сам факт того, что контакты на уровне президентов двух стран продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Завершение широко анонсированного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вызвало бурную реакцию на вечерней торговой сессии Московской биржи. Индекс IMOEX2 (рассчитывается на утренней и дневной сессиях) несколько раз поднимался выше уровня 2900 пунктов и откатывался ниже 2870 пунктов. Объем торгов в первые 15 минут после оглашения итогов переговоров достиг 10 млрд руб., четверти от объема торгов в основную сессию. К 20:30 индекс находился на отметке 2875 пунктов, на 1% выше закрытия торгов в минувшую пятницу.

«У участников рынка были позитивные ожидания, но на данный момент ничего нового мы не услышали, а волатильность — обыденное явление после ожидаемого события»,— рассказал аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, «первоначальная реакция была в виде импульса роста: индекс Московской биржи приближался к дневной вершине, установленной на старте утренней сессии, но быстро откатился от нее в район дневного минимума». По его словам, на нефтяном рынке в то же время произошли аналогичные, но противоположные индексу движения. «Скорее всего, участники оценивают вероятность ужесточения антироссийских санкций после переговоров лидеров РФ и США, в том числе против нефтегазового сектора»,— считает господин Бабин.

Два месяца назад первый вечерний телефонный разговор двух президентов вызвал значительно более резкую реакцию — индекс поднимался на 10%, а объем торгов превысил 358 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 февраля). Однако с тех пор сверхпозитивные ожидания инвесторов заметно скорректировались, а индекс Московской биржи потерял более 10%.

Торговую сессию 19 мая инвесторы на российском фондовом рынке начинали с игры на повышение. При открытии утренней сессии индекс Московской биржи вырос почти на 2%, превысив уровень 2900 пунктов, однако к началу основной сессии оптимизм поубавился. Ближе к 11:00 индекс опускался ниже отметки 2870 пунктов, что лишь на 0,8% выше значений закрытия вечерней сессии пятницы. Однако в дальнейшем борьба «быков» и «медведей» с переменным успехом продолжалась до конца основной сессии.

Инвесторы позитивно реагируют почти на любое продолжение переговоров по российско-украинскому конфликту, однако мало кто из них ждет существенного прорыва по этому вопросу в ближайшее время. «Инвесторы считают, что продолжение диалога хорошо в любой форме, а если регулярного диалога не будет или он забуксует надолго, то риск новых санкций вырастает»,— отмечает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, реакция рынка достаточно сдержанная, так как итоги переговоров могут быть как позитивными, так и негативными.

Именно поэтому сообщение Reuters, появившееся во второй половине дня, о том, что Евросоюз предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $50 за баррель, вызвало новую волну продаж и снижение индекса. Встреча министров финансов G7 пройдет на этой неделе в Канаде. По данным Минфина, средняя цена Urals в апреле составила $54,76 за баррель, что на 7% ниже показателя марта. Ниже уровня $60 цены держатся второй месяц подряд.

Ожидания переговоров на непродолжительное время вернули курс доллара на российском рынке ниже уровня 80 руб./$. Однако, по данным Investing.com, курс американской валюты к 18:00 составил 80,35 руб./$. По мнению руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, укрепление рубля обеспечено слабостью американской валюты на мировом рынке. В ходе торгов понедельника индекс DXY опускался на 0,8%, почти до 100 пунктов. «Доллар дешевеет на глобальном рынке в результате снижения кредитного рейтинга США агентством Moody’s, что лишило США наивысшего суверенного рейтинга от всех агентств большой тройки»,— отмечает господин Евстифеев. Для роста российского рынка акций одних переговоров уже мало, нужны конкретные договоренности, но пока предпосылок для этого участники рынка не видят.

Виталий Гайдаев, Андрей Ковалёв