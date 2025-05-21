Судью Чернова гонят из «Горного сада»

“Ъ” стало известно содержание нового антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. По версии надзора, будучи служителем Фемиды, господин Чернов и его доверенные лица, используя решения краснодарских судов, захватили 1170 га земли, принадлежавших АО «Горный сад». У ответчиков надзор хочет отсудить не только сад, но и десятки других объектов недвижимости, в том числе исторические здания в центре Краснодара, оцениваемые в сотни миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прокурорском иске говорится, что Александр Чернов фактически участвовал в рейдерском захвате и получил взятку

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости В прокурорском иске говорится, что Александр Чернов фактически участвовал в рейдерском захвате и получил взятку

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По данным “Ъ”, Первомайский районный суд Краснодара принял к производству исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова и ряда других соответчиков.

Основанием для этого стали выявленные надзором новые факты несоблюдения Александром Черновым, являвшимся с 1994 по 2019 год председателем Краснодарского краевого суда, запретов и обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством. Статус председателя одного из крупнейших судов России, а в последующем судьи в отставке запрещал господину Чернову использовать их в целях личного обогащения, получать не предусмотренные законодательством вознаграждения от физических и юридических лиц, скрывать от декларирования свое имущество, а также заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью.

Однако Генпрокуратурой было установлено, что господин Чернов «дискредитировал статус судьи», используя свой авторитет, полномочия и служебные связи в интересах аффилированных лиц, а также для реализации противоправных схем «по захвату высоколиквидных активов и их капитализации». Действуя «в непрерывном конфликте интересов», он, полагает надзор, утаивал информацию о своем имущественном положении от руководства судебной системы, контролирующих органов и органов судейского сообщества. А «незаконное поведение» прикрывал предоставленными законом иммунитетом и неприкосновенностью.

Для этого господин Чернов сформировал вокруг себя круг доверенных лиц, через которых обеспечивал себе дополнительные источники доходов и владение незадекларированными активами.

Так, в 2010 году председатель краевого суда и его знакомый Владислав Овчаренко (сейчас находится под арестом по обвинению в покушении на посредничество в передаче особо крупной взятки) разработали план захвата земельного фонда и иной недвижимости, принадлежащих АО «Горный сад», для их дальнейшей продажи и извлечения прибыли. АО являлось крупным предприятием по выращиванию коров и производству молока в Апшеронском районе края.

Для захвата, по версии Генпрокуратуры, они привлекли Игоря Кузина, который в соответствии с замыслом фигурантов должен был выступить в роли займодавца АО «Горный сад». После этого, подготовив фиктивные договоры займа, заключенные между АО и господином Кузиным, они, по версии надзора, от имени последнего инициировали в третейском суде спор о взыскании несуществующей задолженности и обращении взыскания на недвижимость общества. В мае 2011 года требования господина Кузина были удовлетворены в полном объеме. На основании этого судебного акта и исполнительного листа, выданного «подконтрольным» господину Чернову Ленинским районным судом Краснодара, за господином Кузиным зарегистрированы сельскохозяйственные земли АО «Горный сад» площадью 1170 га и расположенные на них капитальные строения.

Реальным же собственником этих активов, по данным надзора, стал Александр Чернов, который «таким образом скрыл свое владение ими от контролирующих органов».

В дальнейшем участники захвата решили разделить участок на 54 части. Чтобы не тратить время и деньги, установила проверка, в Прикубанском райсуде Краснодара был рассмотрен иск от еще одного доверенного лица господина Чернова — Калюжного. Предметом разбирательства явились «несуществующие» финансовые обязательства между господином Кузиным и истцом. В итоге между сторонами было заключено мировое соглашение, по которому господин Кузин разделил спорную землю на участки, передав их господину Калюжному. При этом судье Чернову была обеспечена «возможность дальнейшего скрытого владения ими» и «распоряжения в личных корыстных интересах». Правда, как отмечается в самом иске, до настоящего времени «особо ценная уникальная земля в сельском хозяйстве не задействована и не освоена, третьим лицам для использования по целевому назначению, возделывания сельхозкультур либо иного полезного вовлечения в гражданский оборот не передавалась». Тем не менее надзор считает, что данные действия председателя Чернова не совместимы со статусом судьи.

Более того, надзором был установлен факт получения господином Черновым «не предусмотренного законодательством вознаграждения» в связи с осуществлением им своих полномочий. Так, в период с 2010 по 2011 год к господину Овчаренко обратился Владимир Крашевский за помощью в урегулировании предъявленных к нему претензий имущественного характера со стороны предпринимателя Ризвана Исаева. Господин Чернов способствовал заключению между спорщиками морового соглашения. За это, по версии надзора, ему был передан ряд объектов на Зиповской улице, 5 Краснодара. Судья оформил их на мать господина Овчаренко, а затем на него самого.

Теперь Генпрокуратура требует, чтобы в доход государства были обращены не только земли «Горного сада», но и другие активы ответчиков.

Это сотни объектов недвижимости в Краснодаре, Сочи и Адыгее — земли, дома, коммерческая и жилая недвижимость. Например, территории на Зиповской улице сдаются под различные проекты, в том числе под интерактивный парк «Волшебная вселенная». Среди известных объектов, которые рассчитывает конфисковать Генпрокуратура, оказалось историческое здание (построено в 1870 году) бывшей гостиницы «Центральная», которое является одной из визитных карточек Краснодара.

Как сообщал “Ъ”, сейчас в Красногорском горсуде Подмосковья слушается иск к Александру Чернову и его близким, в котором надзорное ведомство добивается изъятия сельхозпредприятия «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края (15 тыс. га сельхозугодий), а также жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.

В марте этого года Адлерский суд Сочи взыскал с экс-судьи компенсацию в размере 50 млн руб. за использование городской инфраструктуры при самовольном строительстве.

Николай Сергеев