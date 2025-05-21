Глава Минэнерго не увидел причин для роста цен на бензин выше инфляции

Глава Минэнерго Сергей Цивилев считает, что оснований для повышения цен на бензин выше реального уровня инфляции нет. По его мнению, рост акцизов не должен повлиять на стоимость нефтепродуктов. Центробанк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 7–8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это наша задача (добиться того, чтобы цена не поднялась выше реальной инфляции.— «Ъ»). Давайте посмотрим, что получится в итоге»,— сказал господин Цивилев журналистам (цитата по «Интерфакс»).

Акцизы на нефтепродукты повышены с 1 января. Минфин заявлял, что этот рост «укладывается в общий темп инфляции». Акциз на АИ-95 вырос с 15 650 руб. до 17 088 руб. за тонну, на дизтопливо — с 10 842 руб. до 12 120 руб.

В апреле, по данным Росстата, потребительские цены на бензин выросли на 0,6% по сравнению с ценами марта. В марте и феврале суммарно стоимость выросла еще более чем на процент в сравнении с показателем начала года. В 2024 году цены на бензин выросли на 11,13%, что оказалось на 1,6% больше уровня годовой инфляции.

Подробнее — в материале «Бензин разогрелся на бирже».

Екатерина Отрашкевич