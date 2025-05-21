Аэропорт Пулково предупредил о возможных задержках вылетов в Москву

Петербургский аэропорт Пулково сообщил о возможных задержках рейсов в столицу, также не исключено позднее прибытие самолетов из Москвы. В среду несколько регионов, включая Подмосковье, подверглись атакам беспилотников. Приостанавливалась работа аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

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«Возможны изменения в расписании рейсов на вылет в Москву и на прибытие из Московского региона»,— сообщили в пресс-службе Пулково.

О введении ограничений в работе трех столичных аэропортов стало известно после 13:00 мск, спустя час авиагавани возобновили работу. Позднее Росавиация вновь сообщила о приостановке приема и отправки рейсов в Домодедово и Жуковском.